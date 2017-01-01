В Одесі фігурант справи про трагедію 2 травня потрапив у бійку та зламав ніс поліцейському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійка в Одесі Igor Pentagon, YouTube

Конфлікт спалахнув між автолюбителем і трьома молодими чоловіками, які вигулювали собаку

В Одесі біля житлового масиву Райдужний сталася бійка, в результаті якої постраждав поліцейський.

Про це повідомляє Думська.

Як розповіли очевидці події, вони нацькували свого пса на іншу собаку, що не сподобалося господареві останньої (за іншою версією, конфлікт спалахнув через неправильно припарковану машину). Пізніше в хід пішли біти і газові балончики.

При цьому постраждав патрульний поліцейський, який намагався розняти забіяк. Йому зламали ніс.

За даними видання, серед учасників бійки був фігурант справи 2 травня, «громадський діяч» Сергій Ходіяк. Саме його друзі гуляли з собакою і затіяли бійку. Почувши шум бійки, Ходіяк прибіг на допомогу соратникам, а потім разом з ними напав на поліцейських і завдав тілесні ушкодження правоохоронцю.

«Ходіяк (він дуже п'яний) затриманий разом з іншими і доставлений в Київський відділ поліції. Відкрито кримінальне провадження. Сергія Ходіяка звинувачують в умисному вбивстві, замаху на вбивство співробітників правоохоронних органів і нанесенні тілесних ушкоджень 2 травня 2014 року. Запобіжного заходу у активіста немає. Суд у його справі ніяк не може розпочатися через пресинг з боку соратників обвинуваченого», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби патрульної поліції, у їх співробітника — перелом кісток носа зі зміщенням. Він госпіталізований.

Відкрито кримінальне провадження за статті 345 КК - насильство щодо працівника правоохоронного органу. Конфлікт, розповіли в поліції, спалахнув між автолюбителем і трьома молодими чоловіками, які вигулювали собаку. Під час словесної перепалки перший схопив дерев'яну палицю та почав погрожувати опонентам. Ті не злякалися і напали на нього. Коли прибула поліція, учасники бійки почали чинити опір.