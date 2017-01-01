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    В Одесі Королевську облили зеленкою

    • Сьогодні, 15:04
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    Інцидент стався на З'їзді жінок півдня

    Народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Наталію Королевську в Одесі облили зеленкою. Про це повідомляється на сторінці «Автомайдан Одеса» у Facebook.

    «Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так», – сказано в описі до фото.

    Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.

    Відомо, що Королевська приїхала в Одесу на так званий З'їзд жінок півдня. Як повідомляється на Facebook-сторінці «Женщины за мир», з'їзд спробували зірвати.

    «Перед початком заходу біля входу з'явилися люди, одягнені в камуфляж. Після того, як прозвучала критика на адресу уряду, співробітники поліції почали евакуацію людей з приміщення в зв'язку з тим, що нібито надійшов дзвінок про замінування приміщення», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2016 році в Слов'янську депутата також облили зеленкою. 

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    Опозиційний блок Одеса автомайдан
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