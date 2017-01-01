В Одесі Королевську облили зеленкою

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Інцидент стався на З'їзді жінок півдня

Народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Наталію Королевську в Одесі облили зеленкою. Про це повідомляється на сторінці «Автомайдан Одеса» у Facebook.

«Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так», – сказано в описі до фото.

Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.

Відомо, що Королевська приїхала в Одесу на так званий З'їзд жінок півдня. Як повідомляється на Facebook-сторінці «Женщины за мир», з'їзд спробували зірвати.

«Перед початком заходу біля входу з'явилися люди, одягнені в камуфляж. Після того, як прозвучала критика на адресу уряду, співробітники поліції почали евакуацію людей з приміщення в зв'язку з тим, що нібито надійшов дзвінок про замінування приміщення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2016 році в Слов'янську депутата також облили зеленкою.