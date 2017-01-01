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    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку

    • Сьогодні, 16:16
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    Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину

    У центрі Одеси сьогодні обвалився фасад 4-поверхового житлового будинку - пам'ятки архітектури.

    Як передає УНІАН, руйнування сталося за адресою: Катерининська, 8 (Приморський район). Обвалилася частина фасаду будівлі, а також арматура балкона на 4-му поверсі. Фрагменти впали на тротуар та проїжджу частину. Люди не постраждали.

    За словами мешканців будинку, за останній час це вже не перше обвалення.

    «Близько місяця тому вже було подібне – сипалися камені. Ми зверталися до влади, просили обстежити будинок, але ніхто так і не зайнявся проблемою. Але же ця будівля - не лише пам'ятка архітектури, а й просто достатньо стара будова, зведена 107 років тому», - кажуть мешканці.

    На даний час місце події огороджено: працюють співробітники ДСНС, поліції.

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    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку
    В Одесі обвалився фасад 100-річного житлового будинку


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