В Одесі оголосили штормове попередження

Одеська мерія просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту

11 січня на Одещині оголосили штормове попередження через складні погодні умови: вночі та в першій половині дня сніг, заметіль, вітер північно-східний 15-20 м/с

Про це повідомляє прес-служба Одеської мерії.

У зв'язку зі складними погодними умовами одеська мерія просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок.

Також мерія попросила не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

«Враховуючи складні погодні умови, будуть працювати аварійні бригади, всі міські комунальні служби переводяться на цілодобовий режим роботи» , - додали в мерії.