  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Одесі оголосили штормове попередження

    • Вчора, 21:15
    • Розсилка

    Одеська мерія просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту

    11 січня на Одещині оголосили штормове попередження через складні погодні умови: вночі та в першій половині дня сніг, заметіль, вітер північно-східний 15-20 м/с

    Про це повідомляє прес-служба Одеської мерії.

    У зв'язку зі складними погодними умовами одеська мерія просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок.

    Також мерія попросила не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

    «Враховуючи складні погодні умови, будуть працювати аварійні бригади, всі міські комунальні служби переводяться на цілодобовий режим роботи» , - додали в мерії.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ