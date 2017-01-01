В Одесі під час акцій до Дня перемоги затримано 20 людей

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Заходи до Дня перемоги в Одесі

В районі Алеї Слави в Одесі відбулись словесні суперечки між проукраїнськими і проросійськими активістами, які переросли у штовханину

Одеська поліція повідомляє про затримання 20 людей у місті під час акцій до Дня перемоги, 9 травня. Такі дані навів радник керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, який перебуває на місці акцій у центрі міста.

Як повідомляє Радіо Свобода, під час масового заходу в районі Алеї Слави в Одесі, в якому бере участь щонайменше тисяча людей, сталося кілька окремих інцидентів: словесних суперечок, які переросли у штовханину, між проукраїнськими і проросійськими активістами.

Швидка допомога забрала одну жінку, якій стало зле під час акції, але в сутичках вона участі не брала.

Поліція розбороняла кордоном учасників акцій.

Раніше поліція Одеси повідомляла про затримання чотирьох учасників акцій в Одесі за заборонену символіку. «Загалом до Приморського відділу поліції для перевірки доправлено чотирьох чоловіків: пенсіонера в футболці із зображенням радянського символу, чоловіка, який розповсюджував заборонену поліграфічну продукцію, та двох чоловіків, які використовували заборонену символіку», – йшлося в повідомленні.

За даними поліції, 8-9 травня охорону правопорядку в Одесі здійснює понад три тисячі поліцейських, працівників ДСНС і військовослужбовців Національної гвардії України.

Прохід до меморіалу «Алея Слави» здійснюється виключно через пропускний пункт.

Раніше київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

Крім того, поліція з посиланням на лікарів повідомила про поранення одного правоохоронця. За повідомленням, це сталося тоді, коли активісти із заблокованого офісу ОУН кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».