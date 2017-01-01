В Одесі сутички: поліція затримала 11 осіб

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radiosvoboda.org Правоохоронці втрутилися в словесні перепалки між активістами.

У річницю визволення міста від нацистів правоохоронці вилучили у активістів газовий балончик

Поліція затримала 11 осіб поблизу Алеї слави біля пам’ятника Невідомому матросу в Одесі. Правоохоронці втрутилися в словесні перепалки між проросійськи та проукраїнськи налаштованими активістами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Проукраїнських активістів поліцейські затримали після штовханини з ними.

Активістів затримали за непокору правоохоронцям. За словами керівника Управління превентивної діяльності управління поліції в Одеській області Івана Іщенка, у них вилучили газовий балончик. Однак точного числа затриманих він не підтвердив.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди продовжують нести квіти до пам’ятника Невідомому матросу, периметр довкола якого очепила поліція.

Раніше «Главком» повідомляв, сьогодні в Одесі відзначатимуть 73-тю річницю звільнення міста від нацистів. Посилені заходи безпеки. Загалом до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців.