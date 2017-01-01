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    В Одесі сутички: поліція затримала 11 осіб

    • Сьогодні, 13:20
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    Правоохоронці втрутилися в словесні перепалки між активістами.
    radiosvoboda.org
    Правоохоронці втрутилися в словесні перепалки між активістами.

    У річницю визволення міста від нацистів правоохоронці вилучили у активістів газовий балончик

    Поліція затримала 11 осіб поблизу Алеї слави біля пам’ятника Невідомому матросу в Одесі. Правоохоронці втрутилися в словесні перепалки між проросійськи та проукраїнськи налаштованими активістами.  Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Проукраїнських активістів поліцейські затримали після штовханини з ними.

    Активістів затримали за непокору правоохоронцям. За словами керівника Управління превентивної діяльності управління поліції в Одеській області Івана Іщенка, у них вилучили газовий балончик.  Однак точного числа затриманих він не підтвердив.

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    В Одесі сутички: поліція затримала 11 осіб
    В Одесі сутички: поліція затримала 11 осіб
    В Одесі сутички: поліція затримала 11 осіб

    Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода,  люди продовжують нести квіти до пам’ятника Невідомому матросу, периметр довкола якого очепила поліція.

    Раніше «Главком» повідомляв, сьогодні в Одесі відзначатимуть 73-тю річницю звільнення міста від нацистів. Посилені заходи безпеки. Загалом до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців. 

    Національна поліція України Одеса
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