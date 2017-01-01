В Одесі скасували хресну ходу на 9 травня

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Фото:Кореспондент.net Хресна хода

Через можливі провокації в Одесі скасували хресну ходу

Через можливі провокації в Одесі скасували Хресну ходу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова місіонерського відділу Одеської єпархії.

«Нас попередили про можливі провокації, а тому попросили не проводити хресну ходу. Висловлюємо подяку всім тим, хто мав рішучість пройти тими місцями, де наші мужні предки героїчно захищали рідне місто Одесу від німецько-фашистських загарбників і проливали свою кров за наше світле майбутнє», – написав О. Мокряк.

За його словами, обов'язок православної церкви – згадувати тих, хто загинув у тій священній війні і підносити за них молитви. З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 9 травня у всіх храмах єпархії відбуватимуться заупокійні богослужіння за загиблими воїнами.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Джерело: УНН