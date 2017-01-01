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    В Одесі скасували хресну ходу на 9 травня

    • Сьогодні, 11:35
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    Хресна хода
    Фото:Кореспондент.net
    Хресна хода

    Через можливі провокації в Одесі скасували хресну ходу

    Через можливі провокації в Одесі скасували Хресну ходу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова місіонерського відділу Одеської єпархії.

    «Нас попередили про можливі провокації, а тому попросили не проводити хресну ходу. Висловлюємо подяку всім тим, хто мав рішучість пройти тими місцями, де наші мужні предки героїчно захищали рідне місто Одесу від німецько-фашистських загарбників і проливали свою кров за наше світле майбутнє», – написав О. Мокряк.

    За його словами, обов'язок православної церкви – згадувати тих, хто загинув у тій священній війні і підносити за них молитви. З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 9 травня у всіх храмах єпархії відбуватимуться заупокійні богослужіння за загиблими воїнами.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

    Нагадаємо, сьогодні Порошенко долучиться до акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

    Джерело: УНН

    церква Одеса Друга світова війна
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