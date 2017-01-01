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    В Одесі скасували концерт Івана Дорна

    • Сьогодні, 21:13
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    Співак Іван Дорн
    Співак Іван Дорн

    Концерт мав відбутися 9 червня

    Концерт співака Івана Дорна, який мав відбутися 9 червня в Одесі, відмінили. Інформацію про зупинку продажу квитків розміщено на сайті concert.ua.

    Після зриву концерту Світлани Лободи в Одесі представник «Правого сектору» Сергій Стерненко на своїй сторінці у заявляв, що «наступний — Ваня Дорн».

    Інформацію про скасування червневого концерту Дорна також підтвердив радник голови Одеської обласної поліції Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де був запланований концерт співачки Світлани Лободи. Згодом організатори концерту скасували захід в Одесі через протести.

    Як повідомлялось, низка українських артисти засвітилися в Росії на пафосній музичній премії RU TV. Серед них Лобода, «Время и Стекло», «Гриби» та інші.

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