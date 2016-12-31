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    В Одесі спалили Lexus з бізнесменом всередині

    • Сьогодні, 12:42
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    У салоні автівки виявили тіло бізнесмена з ознаками насильницької смерті

    На Дачі Ковалевського у Одесі невідомі підпалили автомобіль Lexus GS. У салоні виявлено тіло бізнесмена з ознаками насильницької смерті.

    Інцидент стався в другій половині дня 15 лютого. На місці працювали співробітники ГСЧС і поліції.

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    Журналіст Рада Мейер з посиланням на свої джерела повідомляє в Facebook, що загиблий займався валютними операціями. «Як мені стало відомо, чоловіка вбили, а потім посадили в його авто і підпалили», - додала вона.

    Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік через зраду вбив жінку, а потім намагався застрелитися. Під час затримання правоохоронцями, зловмисник чинив озброєний опір, після чого спробував покінчити життя самогубством.

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    В Одесі спалили Lexus з бізнесменом всередині
    В Одесі спалили Lexus з бізнесменом всередині
    В Одесі спалили Lexus з бізнесменом всередині
    В Одесі спалили Lexus з бізнесменом всередині

    Джерело: Думская
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