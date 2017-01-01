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    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів

    • Сьогодні, 12:38
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    Скріншот відео вибуху
    Скріншот відео вибуху

    Вибухнула граната, постраждалих немає

    В Одесі сьогодні вночі прогримів вибух. Це сталося у дворі будинку №35 на Канатній вулиці, де розміщуються волонтерські організації і штаб «Самооборони Одеси», повідомляє «Думська».

    За інформацією поліції, вибух стався в районі години ночі. Вибухнула граната - імовірно РГД-5. Постраждалих немає, осколкові ушкодження отримав припаркований у дворі автомобіль. Експерти виявили на місці пусковий важіль від запалу УЗРГМ з маркуванням.

    Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження або псування майна шляхом підпалу або підриву.

    «Думська» оприлюднила запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксований момент вибуху.

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    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів
    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів
    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів
    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів
    В Одесі стався вибух біля штабу волонтерів
    Фото dumskaya.net

    Це вже не перший подібний інцидент за цією адресою. Сильний вибух стався там 3 серпня 2015 року.

    вибух граната автомобіль
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