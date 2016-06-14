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    В Одесі сварка між відвідувачами розважального закладу закінчилась різаниною

    • Сьогодні, 01:48
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    Одеські патрульні по гарячих слідах затримали підозрюваного у вбивстві
    Одеські патрульні по гарячих слідах затримали підозрюваного у вбивстві

    Одеські патрульні по гарячих слідах затримали підозрюваного у вбивстві

    У ніч на суботу в одному з закладів громадського харчування Одеси сталося вбивство, однак патрульні поліцейські по гарячих слідах затримали підозрюваного у скоєнні злочину і доставили до слідчого відділу.

    Про це повідомляє відділ комунікацій патрульної поліції Одеси.

    «20 травня, близько 2 год. ночі, в одному з розважальних закладів на площі Бориса Дерев’янка між двома відвідувачами виникла сварка. В ході конфлікту один з них вийняв предмет, схожий на ніж, і завдав ним декілька колото-різаних ран в район грудної клітини своєму опонентові. Після цього зловмисник зник з місця події, а свідки трагедії одразу викликали поліцію», - зазначили в поліції.

    Патрульні інспектори, що прибули за викликом, передали потерпілого бригаді екстреної служби для надання невідкладної допомоги, але 27-річний чоловік від отриманих поранень помер дорогою у лікарню.

    Паралельно патрульні вживали заходів до затримання зловмисника - по гарячих слідах підозрюваного затримали й передали слідчо-оперативній групі для проведення необхідних процесуальних дій.

    Наразі слідчим відділом проводиться досудове розслідування. Діяння 36-річного затриманого попередньо кваліфіковані за ч. 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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