В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Думская ДТП в Одесі

Трамвай зійшов з рейок і пошкодив автомобілі, припарковані на дорозі

У неділю, 22 січня, близько 17-ї години в Одесі на перехресті вулиці Пантелеймонівської і Олександрівського проспекту трамвай по ходу руху зійшов з рейок. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

В результаті аварії пошкоджено п'ять автомобілів, з яких чотири були припарковані на дорозі.

Постраждалих немає.

Джерело: Думская