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    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок

    • Сьогодні, 08:24
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    ДТП в Одесі
    Фото: Думская
    ДТП в Одесі

    Трамвай зійшов з рейок і пошкодив автомобілі, припарковані на дорозі

    У неділю, 22 січня, близько 17-ї години в Одесі на перехресті вулиці Пантелеймонівської і Олександрівського проспекту трамвай по ходу руху зійшов з рейок. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

    В результаті аварії пошкоджено п'ять автомобілів, з яких чотири були припарковані на дорозі.

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    Постраждалих немає. 

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    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок
    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок
    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок
    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок
    В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок

    Джерело: Думская

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