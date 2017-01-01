В Одесі трамвай розтрощив п’ять автівок
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Фото: Думская
ДТП в Одесі
Трамвай зійшов з рейок і пошкодив автомобілі, припарковані на дорозі
У неділю, 22 січня, близько 17-ї години в Одесі на перехресті вулиці Пантелеймонівської і Олександрівського проспекту трамвай по ходу руху зійшов з рейок. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.
В результаті аварії пошкоджено п'ять автомобілів, з яких чотири були припарковані на дорозі.
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Постраждалих немає.
Джерело: Думская