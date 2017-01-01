В Одесі вантажівка «загубила» контейнер прямо посеред дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій впорався з керуванням і запобіг перекиданню контейнера

На виїзді з Одеси не доїжджаючи до Конюшинового моста сталася аварія - контейнер, який перевозила вантажівка випав на дорогу.

Про це повідомив очевидець Олег Корнацький, пише «Одесская жизнь».

Сам водій каже НП сталася через те, що раптово заклинив гальмівний супорт на візку і вона, вирвавши шпильки, вилетіла з під контейнера.

Швидкість руху при цьому була не високою, про що свідчить не великий гальмівний шлях. В результаті водій впорався з керуванням і запобіг перекидання контейнера. Потерпілий в результаті аварії немає.