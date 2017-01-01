В Одесі відкрили справу проти морпіха за затримання сепаратиста

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В Одесі офіцера 137-го окремого Одеського батальйону морської піхоти ВМС України звинувачують у незаконному позбавленні волі із застосуванням зброї

Кримінальне провадження щодо капітана Віктора Камінського із позивним Жак відкрили за заявою жителя Лисичанська, якого він під час несення служби в добровільному батальйоні «Донбас» нібито викрав і цілу добу утримував проти його волі.

Сталося це в липні 2014 року, одразу після звільнення Лисичанська.

«У перші години, коли ми увійшли в Лисичанськ, у місті зовсім не було влади. Сиділо кілька міліціонерів. У збройовій кімнаті була купа зброї, але вони навіть не намагалися чинити опір проросійським силам. Під час патрулювання мені на очі потрапив автомобіль. На лобовому склі демонстративно красувалася георгіївська стрічка. Водій мов нічого й не було їхав вулицею, ще залитою кров'ю і засипаною порожніми гільзами. У машині виявився пістолет ПМ. Водій заявив, що зброя не його. І додав, що ми – «укрівскі карателі» і «солдати хунти», – описує цей випадок Камінський.

Крім того, за словами морпіха, виявилося, що чоловік, якого затримали бійці батальйону, пропагував серед місцевих ідеї окупації українських територій.

«Під час перевірки особи з'ясувалося, що це відставний радянський полковник, під час окупації вів активну пропаганду на підтримку ворога. Але доказів того, що він брав безпосередню участь у боях, не було, тому я прийняв рішення його відпустити. Тепер, через два з половиною роки, він написав заяву в прокуратуру», – розповів офіцер.

Виклик Камінського до військової прокуратури

Камінський вважається серед добровольців легендарною постаттю. Восени 2014 року він особисто вивів з оточення під Іловайськом близько 400 бійців – як членів добробатів, так і військовослужбовців лінійних частин. Серед урятованих було і кілька десятків одеситів. Жодних нагород за свій подвиг Камінський не отримав.

Після того, як «Донбас» було передано Нацгвардії, капітан Віктор Камінський підписав контракт зі Збройними силами України. Зараз він служить у морській піхоті Військово-морських сил України.

Джерело: Думская