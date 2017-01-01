В Одесі внаслідок падіння у шахту загинув чоловік

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Шахта не була офіційно зареєстрована

В Одесі у Малиновському районі на вулиці Бабеля внаслідок падіння в шахту невідомого призначення загинув чоловік. Про це сьогодні ввечері повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

Інформація про подію надійшла рятувальникам сьогодні вночі, глибина шахти - 25 метрів.

«До місця виклику в 00:39 прибуло пожежно-рятувальне відділення 8-ї Державної пожежорятувальної частини і САРМ АРЗСП. За допомогою мотузки підрозділу Держнс вилучили тіло чоловіка з шахти»- йдеться у повідомленні.

До ліквідації події залучались дві одиниці техніки та дев’ять рятувальників.

Особисті дані загиблого наразі встановлюються.

«Главком» також повідомляв, що сьогодні на трасі Одеса-Київ, в 30 кілометрах від міста, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, автомобіль марки Daewo розвертався і не пропустив автомобіль Peugeot, в результаті чого сталося зіткнення, дві жінки загинули.

Також вчора пізно ввечері у Суворовському районі Одеси сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.