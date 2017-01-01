В Одесі внаслідок п’яної стрілянини госпіталізовано двох чоловіків
- Сьогодні, 21:46
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Одного з підозрюваних вже затримано
В одному з барів Одеси троє молодих чоловіків вчинили бійку із застосуванням вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба поліції охорони.
Наряд поліції охорони отримав повідомлення про спрацювання кнопки тривожного виклику в барі, розташованому в центрі міста. У вказаному закладі працівники охорони виявили трьох чоловіків, які перебували в стані алкогольного сп’яніння та вчинили дебош зі стрільбою.
«Вжитими заходами, одного з них було затримано та передано слідчо-оперативній групі Приморського відділу поліції Одеси. Ним виявився 27-річний мешканець міста Балта Одеської області», - йдеться у повідомленні.
Двох інших мешканців Балти 32-ох та 23-ох років з пораненням черева та рубленою раною потилиці каретою швидкої допомоги доправлено до одеської лікарні.Як повідомляв «Главком», 21 лютого сталася сутичка зі стріляниною у Кропивницькому. В результаті місцевий мешканець отримав вогнепальне і ножове поранення, його було госпіталізовано. Працівники патрульної поліції та спецпідрозділів ГУНП в області затримали зловмисників. Під час огляду автомобіля затриманих було вилучено дві одиниці зброї – мисливський карабін та помпову рушницю.