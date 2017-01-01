В Одесі вранці горів причал: 15 будинків знищено

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Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області В Одесі палав причал

Пожежа виникла на причалі №133 товариства рибалок-аматорів «Зелений мис» по вул. Дача Ковалевського

Цієї ночі в Одесі спалахнула пожежа на причалі №133, яка знищила 15 дачних будинків.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

До служби порятунку «101» о 4:22 надійшло повідомлення, що виникла пожежа на причалі №133 товариства рибалок-аматорів «Зелений мис» по вул. Дача Ковалевського.

Рятувальники прибули о 4:40. На час прибуття підрозділів вогнем були охоплені 15 дачних будинків різної поверховості на загальній площі приблизно 1000 кв. м. Існувала загроза швидкого поширення вогню та вибухів газових балонів. За підвищеним номером виклику до місця було спрямовано додаткові відділення.

Було створено дві бойові ділянки для гасіння пожежі та захисту сусідніх будинків. Гасіння пожежі ускладнювалось щільністю забудови, наявністю легкогорючих дерев’яних та металопластикових матеріалів, відсутністю під’їздів до моря для забору води. Підвіз води до місця пожежі здійснювався пожежними автоцистернами та було організовано подачу води з моря за допомогою мотопомпи.

Пожежу о 7:00 було локалізовано, а о 7:30 ліквідовано. Гасили вогонь 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 рятувальників.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 15 дачних будинків та пошкоджено майно на території причалу №133. Під час самостійного гасіння дістав опіки рук господар одного з дачних будинків.

Як повідомлялося, у Рівному біля приватного будинку стався вибух. Згорів автомобіль першого заступника голови Рівненської ОДА.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня у центрі Києва також встався вибух.