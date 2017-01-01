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    В Одесі з підпільного казино викрали турка з грошима

    • Сьогодні, 16:04
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    Іноземця викрали в ніч на 10 березня

    В Одесі невідомі зловмисники в ніч на 10 березня викрали іноземця з грального закладу.

    Як повідомив представник Головного управління Національної поліції в області, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину в одному з приміщень, розташованих у Київському районі міста.

    Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що в закладі, який, за попередніми даними, функціонував як нелегальне казино, група з 5-7 осіб влаштувала стрілянину.

    «Стріляючи з пістолетів, ймовірно, для залякування, вони повезли з собою громадянина Туреччини, який був у залі і який нібито виграв велику суму грошей», - розповів представник управління.

    За іншими даними, невідомі пограбували зазначений гральний заклад. Офіційно в міліції цю інформацію не коментують. Однак у поліції уточнили, що зараз «встановлюється місце перебування іноземця».

    Ведуться відповідні невідкладні заходи.

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