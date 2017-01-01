В Одесі з розмахом відзначили День захисту дітей

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Одеські діти

Відкривав свято мер Одеси Геннадій Труханов

1 червня центр Одеси віддали дітям і перетворили в один великий інтерактивний майданчик. Фотозони, флешмоби, фестивалі, косплей-шоу та багато інших сюрпризів чекали на одеситів цього дня.

Старт святу дав мер Геннадій Труханов. «Ви талановиті, цілеспрямовані й амбітні. Ви вмієте ставити перед собою цілі й досягати їх. Ви небайдужі до всього, що відбувається в нашому суспільстві. Але головне - вас всіх об'єднує любов до Одеси», - підкреслив він.

З таким розмахом День захисту дітей в Одесі пройшов уперше. І вперше до його створення активно залучили дітей.

Так, програма свята включила флешмоб «Мир дітям Одеси» на відреставрованих Потьомкінських сходах. У виконанні 17 дитячих хорових колективів прозвучала «Аве Марія».

А також саме в Одесі був офіційно встановлений новий національний рекорд: тисяча підлітків вишикувалася в цифру 1, що символізує 1 червня - День захисту дітей.

На головній сцені міста перед одеситами виступили фіналісти міських фестивалів і конкурсів, а пізніше до них приєдналися учасники національного вокального шоу «Х-фактор».

Окрасою програми став молодіжний фестиваль відеоблогерів, на якому діти не тільки обговорили новини блогосфери, але й зробили селфі зі своїми кумирами.

«Я дуже радий, що ми з вами співпрацюємо, а не тільки виховуємо. Що сьогодні ви - активні учасники всіх позитивних перетворень у місті та країні. Так тримати! Зі святом вас!» - звернувся до дітей з головної сцени мер Одеси Геннадій Труханов.

Найочікуванішою подією вечора став концерт Дмитра Монатика, який зібрав десятки тисяч одеситів.

Відзначимо, що кліп на хіт «Кружит», який набрав більше 42 млн переглядів, був знятий в Одесі.

Джерело: Gazeta.ua