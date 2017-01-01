В Одесі зафіксували метеорологічне цунамі

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Цунамі біля Одеси

На відстані приблизно кілометра від берега з'явилися хвилі висотою 1,5-2 метри

В суботу в Одесі спостерігалось цунамі. На відстані приблизно кілометра від берега у морі біля Люстдорфу (Чорноморка), на південь від мису Великий Фонтан з'явилися концентричні хвилі висотою 1,5-2 метри, водночас інша поверхня води була спокійною.

Про це повідомляє видання «Думская.net».

Як зазначають очевидці, дві великі хвилі з гребенем розійшлися обертом від епіцентру і згасли, не досягнувши берега, тому наслідків, як в 2014 році, не було.

«Місце, а також сонячна погода в поєднанні з холодною водою, дають підстави вважати, що це - невелике метеорологічне цунамі, яке виникає через різкою зміну тиску повітря над локальними ділянками поверхні води», - зазначає ЗМІ.

«Главком» також повідомляв, що в суботу на трасі Одеса-Київ, в 30 кілометрах від міста, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, автомобіль марки Daewo розвертався і не пропустив автомобіль Peugeot, в результаті чого сталося зіткнення, дві жінки загинули.

Також напередодні ввечері у Суворовському районі Одеси сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.