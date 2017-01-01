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    В Одесі замінували Апеляційний суд

    • Сьогодні, 12:34
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    <p>У приміщенні суду працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та&nbsp;кінолог.</p> <p></p>

    У приміщенні суду працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог.

    Відвідувачів та працівників евакуюють із будівлі

    Сьогодні зранку до поліції надійшло телефонне повідомлення, що адміністративну будівлю Апеляційного суду в Одесі на  заміновано. Про це УНН  повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.

    Проводиться евакуація з приміщень відвідувачів і працівників суду.

    Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    суд Одеса замінування
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