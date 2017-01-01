В Одесі замінували Апеляційний суд
- Сьогодні, 12:34
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У приміщенні суду працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог.
Відвідувачів та працівників евакуюють із будівлі
Сьогодні зранку до поліції надійшло телефонне повідомлення, що адміністративну будівлю Апеляційного суду в Одесі на заміновано. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.
Проводиться евакуація з приміщень відвідувачів і працівників суду.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.