В Одесі замінували Апеляційний суд

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У приміщенні суду працюють спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог.

Відвідувачів та працівників евакуюють із будівлі

Сьогодні зранку до поліції надійшло телефонне повідомлення, що адміністративну будівлю Апеляційного суду в Одесі на заміновано. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.

Проводиться евакуація з приміщень відвідувачів і працівників суду.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.