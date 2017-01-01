В Одесі замінували два корпуси університету ім. І. Мечникова
- Сьогодні, 11:42
-
Розсилка
Фото: Інформатор
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Працівників та студентів з евакуювали
Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування двох корпусів ОНУ ім. І.Мечникова. Про це йдекться у повідомленні прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Наразі в навчальних корпусах, що знаходяться на вул.Дворянській та Французькому бульварі, працюють спеціалісти- вибухотехніки,кінологи із собаками. Працівників та студентів з приміщень евакуювали.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу.