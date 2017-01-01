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    В Одесі замінували два корпуси університету ім. І. Мечникова

    • Сьогодні, 11:42
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    <p>Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.</p>
    Фото: Інформатор

    Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

    Працівників та студентів з евакуювали

    Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування двох корпусів ОНУ ім. І.Мечникова. Про це йдекться у повідомленні прес-службі ГУНП в Одеській обл.

    Наразі в навчальних корпусах, що знаходяться на вул.Дворянській та Французькому бульварі, працюють спеціалісти- вибухотехніки,кінологи із собаками. Працівників та студентів з приміщень евакуювали.

    Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

    Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу.

    замінування
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