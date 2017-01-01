В Одесі «замінували» ринок «Привоз»
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Фото: ОК Одесса
Ринок «Привоз», м. Одеса
В Одесі евакуювали «Привоз» через повідомлення про замінування
Сьогодні, 5 травня, близько 10:55 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що в Одесі заміновано ринок «Привоз». Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
На місце пригоди відряджено слідчо-оперативну групу, спеціалістів вибухотехнічного управління, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.
Відвідувачів, а також працівників ринку евакуювали. Наразі проводиться перевірка ринку, а також прилеглої до нього території.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР.
Нагадаємо, у річницю трагічних подій на Куликовому полі в Одесі, 2 травня, місце трагедії «мінували» двічі.
Джерело: УНН