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    В Одесі застрелився зловмисник, який на ринку поранив пенсіонера

    • Сьогодні, 08:59
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    Слідчі намагаються встановити особу злочинця та його мотиви

    Чоловік, який влаштував стрілянину на Київському ринку в Одесі, сьогодні вночі застрелився. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

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    Чоловік на мопеді зробив чотири постріли в упор з вогнепальної зброї попередньо 9-го калібру в пенсіонера і швидко зник з території ринку в напрямку вулиці Глушко.

    Постраждалий був доставлений в одну з міських лікарень. Наразі він перебуває у важкому стані у відділенні реанімації.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Таїровського відділення поліції, яка ретельно вивчила всі обставини того, що сталося.

    У місті був введений оперативний план «Сирена», вжиті необхідні заходи для розшуку і затримання зловмисника. На пошуки чоловіка був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції. Кільце навколо нього стискалося, поліцейські зробили все можливе, щоб заблокувати переслідуваного з метою виключити найменшу можливість заподіяння шкоди оточуючим.

    Коли оточений з усіх боків зловмисник зрозумів, що втекти не вдасться, він застрелився. Розслідування триває, встановлюється особа зловмисника і реальний мотив того, що сталося.

    Під час спецоперації ніхто з поліцейських не постраждав.

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