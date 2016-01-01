В Одесі заступник декана за здачу сесії вимагав від студента хабара

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Поліцейські вилучили 1,5 тисячі гривень, отриманих за успішну здачу іспитів

Оперативники Управління захисту економіки і слідчі поліції Одеської області затримали заступника декана одного з інститутів, яка займалася поборами зі студентів, вимагаючи неправомірну вигоду від студентів за успішну здачу іспитів під час сесії.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«28 грудня, під час отримання від студента Неправомірне вигоди працівники УЗЕ і слідчого управління затримали заступника декана одного з інститутів. Поліцейські вилучили 1,5 тисячі гривень, отриманих за успішну здачу іспитів», – йдеться в повідомленні.

За такі дії посадовій особі загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання Неправомірне вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, поліцейські задокументіровали факти отримання педагогом хабарів на загальну суму понад 20 тисяч гривень.