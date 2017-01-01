В Одесі затримали громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол

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36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку за підпал території у Німеччині

Сьогодні, 18 березня, прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини. Про це УНН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.

Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул - Одеса» прикордонники виявили іноземця, на якого відбулось спрацювання бази даних Інтерпол.

З'ясувалось, що 36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності в Німеччині за підпал території.

По даному випадку проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Особу затримано та передано представникам Національної поліції.