В Одесі затримали громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол
- Сьогодні, 11:36
-
Розсилка
36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку за підпал території у Німеччині
Сьогодні, 18 березня, прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини. Про це УНН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.
Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул - Одеса» прикордонники виявили іноземця, на якого відбулось спрацювання бази даних Інтерпол.
З'ясувалось, що 36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності в Німеччині за підпал території.
По даному випадку проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Особу затримано та передано представникам Національної поліції.