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    В Одесі затримали громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол

    • Сьогодні, 11:36
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    36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку за підпал території у Німеччині

    Сьогодні, 18 березня, прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини. Про це УНН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.

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    Під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул - Одеса» прикордонники виявили іноземця, на якого відбулось спрацювання бази даних Інтерпол.

    З'ясувалось, що 36-річний громадянин Туреччини з 2013 року знаходиться у розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності в Німеччині за підпал території.

    По даному випадку проінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Київ. Особу затримано та передано представникам Національної поліції.

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