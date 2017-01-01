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    В Одесі знову палав причал з будинками

    • Сьогодні, 09:44
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    Пожежа в Одесі
    Пожежа в Одесі

    На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки

    Сьогодні вночі в Одесі на причалі за адресою вул. Шкіперна знову сталася пожежа.

    Про це повідомляють у ДСНС.

    Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 2:17 год. Горіли одно- та двоповерхові дачні будинки на загальній площі 500 кв. м.

    Ліквідація пожежі ускладнювалась поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води.

    О 4:08 пожежу локалізували, а о 4:59 – ліквідували.

    На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки, одна бригада швидкої медичної допомоги та 2 екіпажі Національної поліції.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі та збиток встановлюються.

    11 квітня в Одесі вже горів горів причал: 15 будинків було знищено.

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