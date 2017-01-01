В Одесі знову палав причал з будинками

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Пожежа в Одесі

На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки

Сьогодні вночі в Одесі на причалі за адресою вул. Шкіперна знову сталася пожежа.

Про це повідомляють у ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 2:17 год. Горіли одно- та двоповерхові дачні будинки на загальній площі 500 кв. м.

Ліквідація пожежі ускладнювалась поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води.

О 4:08 пожежу локалізували, а о 4:59 – ліквідували.

На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки, одна бригада швидкої медичної допомоги та 2 екіпажі Національної поліції.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі та збиток встановлюються.

11 квітня в Одесі вже горів горів причал: 15 будинків було знищено.