В Одесі знову палав причал з будинками
- Сьогодні, 09:44
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На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки
Сьогодні вночі в Одесі на причалі за адресою вул. Шкіперна знову сталася пожежа.
Про це повідомляють у ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 2:17 год. Горіли одно- та двоповерхові дачні будинки на загальній площі 500 кв. м.
Ліквідація пожежі ускладнювалась поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води.
О 4:08 пожежу локалізували, а о 4:59 – ліквідували.
На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 10 одиниць техніки, одна бригада швидкої медичної допомоги та 2 екіпажі Національної поліції.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі та збиток встановлюються.
11 квітня в Одесі вже горів горів причал: 15 будинків було знищено.