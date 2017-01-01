В Одеській області відновили рух на усіх автотрасах
- Сьогодні, 13:40
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Рятувальники розчистили дороги на ОдещиніУ зв’язку із повним завершенням очищення доріг від снігу та покращенням погодних умов, 13 січня відновлено рух транспорту на двох автодорогах державного значення в Одеській області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Повідомляється, що відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення: Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижівка.
Таким чином, обмежень в русі транспорту на автодорогах Одеської області немає.
При цьому на Закарпатті тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на трасах: М-06 Київ – Чоп; М-08 Обхід м. Ужгорода – КПП «Ужгород; Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.