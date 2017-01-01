В Одеській області зняті обмеження на рух транспорту

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В Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах

В Одеській області зняті обмеження на рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг Одеської області Олег Варивода.

«Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 17 години 21 квітня 2017 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 «Київ-Одеса», на ділянці км 308+000 – км 464+122», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через негоду на трасі в бік Одеси утворився величезний затор, майже 15 кілометрів. Дорога частково заблокована снігом, а рух уповільнено через аварії на підйомі. До ночі рятувальники витягали зі снігового полону понад два десятки авто і на трасі Одеса-Кучурган. З вечора закрито рух для вантажівок.

Аеропорт працює у штатному режимі, всі авіарейси приходять та відлітають за розкладом.

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах.

Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.