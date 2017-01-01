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    В Одеській області зняті обмеження на рух транспорту

    • Сьогодні, 22:19
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    В Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах

    В Одеській області зняті обмеження на рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

    Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг Одеської області Олег Варивода.

    «Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що з 17 години 21 квітня 2017 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 «Київ-Одеса», на ділянці км 308+000 – км 464+122», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, через негоду на трасі в бік Одеси  утворився величезний затор, майже 15 кілометрів. Дорога частково заблокована снігом, а рух уповільнено через аварії на підйомі. До ночі рятувальники витягали зі снігового полону понад два десятки авто і на трасі Одеса-Кучурган. З вечора закрито рух для вантажівок.

    Аеропорт працює у штатному режимі, всі авіарейси приходять та відлітають за розкладом.

    Сьогодні, 21 квітня, в Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах.

    Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

    Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

    Сніжить також і в Словаччині та Молдові. 

    аеропорт рятувальники
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