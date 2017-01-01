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    В одеському суді не знайшли вибухівку

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    Працівників суду і відвідувачів було &nbsp;евакуйовано.
    Фото: Судебно юридическая газета
    Працівників суду і відвідувачів було  евакуйовано.

    Поліція шукає зловмисника

    Правоохоронці Одеси завершили перевірку будівлі апеляційного суду на наявність вибухових предметів. Про це  УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

    «У результаті детального обстеження будівлі та прилеглої до неї території, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. На період перевірки працівників суду, а також відвідувачів було евакуйовано», - йдеться у повідомленні.

    Відомості про подію внесено до ЄРДР, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який повідомив про замінування.

    Нагадаємо, сьогодні зранку до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду в Одесі заміновано. 

    суд Одеса вибухівка
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