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    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців

    • Вчора, 10:40
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    В Одесу доправлено 13 військовослужбовців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані

    У середу, 1 лютого, в Одесу прибув літак із пораненими бійцями з Авдіївки.

    Загалом в Одесу привезли 13 військовослужбовців. Двоє з них зараз перебувають у тяжкому стані, потребують реанімації. Переважно у бійців осколкові поранення.

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    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців
    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців
    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців
    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців
    В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців

    Як повідомив вранці штаб АТО, загалом минулої доби зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

    Джерело: Думская
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