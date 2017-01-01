В Одесу літаком доправили поранених в Авдіївці бійців

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В Одесу доправлено 13 військовослужбовців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані

У середу, 1 лютого, в Одесу прибув літак із пораненими бійцями з Авдіївки.

Загалом в Одесу привезли 13 військовослужбовців. Двоє з них зараз перебувають у тяжкому стані, потребують реанімації. Переважно у бійців осколкові поранення.

Карети швидкої допомоги доправили військовослужбовців у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Зараз медики борються за їхнє життя.

Як повідомив вранці штаб АТО, загалом минулої доби зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.