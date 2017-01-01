В офісі націоналістів у Києві знайшли вибухівку

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Підозрілий предмет, прикріплений до вікна офісу націоналістів

Поліція працює в офісі «Національного корпусу»

Сьогодні, 15 травня, невідомими особами було заміновано центральний офіс партії «Національний корпус». Про це повідомляється на сторінці політсили в Facebook.

У «Національному корпусі» пов’язують це з акціями, проведеними активістами 9 травня, коли вони «заблокували лідерів сепаратистів у їх домівках».

«Очевидно, таким безглуздим методом вони наносять нам зворотній удар», - вважають активісти.

«Наразі до офісу Національного Корпусу викликано поліцію. Ми триматимемо вас у курсі подій!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 9 травня активістки «Національного корпусу» заблокували квартиру «прогресивної соціалістки» Наталії Вітренко у Києві.