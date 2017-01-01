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    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»

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    Мітинг в окупованому Донецьку
    Мітинг в окупованому Донецьку

    «ДНРівці» збирали підписи і обіцяли звернутися до західних лідерів

    Терористи «ДНР» зібрали в окупованому Донецьку мітинг з нагоди другої річниці підписання резолюції Ради Безпеки ООН щодо України, а також, як вони заявили, «на підтримку Мінських угод».

    Про це повідомляють «Новини Донбасу».

    Учасники мітингу тримали в руках плакати з однаковим текстом: вимогами виконання Мінських угод президентом України і українською владою.

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    Серед учасників були  так званий «в.о. голови міської адміністрації » Олексій Кулемзін і заступник голови «Народної ради ДНР» Ольга Макєєва.

    Площу Леніна взяли під посилену охорону, тут розмістили намети, в яких збирали підписи жителів для звернення чи то до лідерів Західних країн, чи до лідерів ООН.

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    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»
    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»
    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»
    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»
    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»
    В окупованому Донецьку мітингували «на підтримку Мінських угод»

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    Донбас ДНР Мінські угоди
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