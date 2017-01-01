В окупованому Донецьку отруїлося близько 70 школярів – ЗМІ

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Жителі міста повідомляють, що причиною масового отруєння могла стати неякісна їжа у шкільній їдальні

У школі №97, що в окупованому Донецьку, у п'ятницю, 14 квітня, школярі потруїлися у їдальні. Про це пише «Остров» із посиланням на повідомлення жителів окупованого Донецька у соцмережах:

«Підкажіть, щось відомо з приводу масового отруєння дітей в 97-й школі в п'ятницю? З'ясували, чим отруїлися?»

«Народ боїться...»

«Якщо щось спливе, то весь колектив їдальні полетить з робочих місць разом із медсестрою. І це в кращому випадку»

«Дуже б хотілося знати, сайт школи «лежить», кажуть, людей 70 отруїлося»

«Їжею і отруїлися. Стверджувати не буду, але за неперевіреними джерелами, кажуть намутили з фаршем».

«Ви думаєте, що оголошувати таку новину в інтересах керівництва???»

«Запасаємося, панове, смектою, боржомі і активованим вугіллям і в разі чого вдома будемо відпоювати»

Офіційної інформації про пригоду немає. Жителі міста повідомляють, що причиною могла стати неякісна їжа у шкільній їдальні.