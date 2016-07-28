В окупованому Донецьку стався вибух на хімічному заводі: одна людина загинула

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Терористи звинувачують українські сили в обстрілі території заводу

Окупаційна влада заявляє про одного загиблого мирного жителя під час вибуху на заводі у Донецьку.

Вибух прогримів уранці 14 лютого в Куйбишевському районі Донецька на казенному заводі хімічних виробів.

«За попередньою інформацією, близько 10-ї ранку стався вибух у районі ремонтного цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів у Куйбишевському районі», – йдеться у повідомленні.

Подробиці пригоди встановлюються.

Як повідомляє підконтрольний «ДНР» сайт, також є інформація про потерпілих, передає Depo.Донбас.

Терористи «ДНР» звинуватили українські сили в артилерійському обстрілі території заводу.