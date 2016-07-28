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    В окупованому Донецьку стався вибух на хімічному заводі: одна людина загинула

    • Сьогодні, 12:37
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    Терористи звинувачують українські сили в обстрілі території заводу

    Окупаційна влада заявляє про одного загиблого мирного жителя під час вибуху на заводі у Донецьку.

    Вибух прогримів уранці 14 лютого в Куйбишевському районі Донецька на казенному заводі хімічних виробів.

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    «За попередньою інформацією, близько 10-ї ранку стався вибух у районі ремонтного цеху Донецького казенного заводу хімічних виробів у Куйбишевському районі», – йдеться у повідомленні.
    Подробиці пригоди встановлюються.

    Як повідомляє підконтрольний «ДНР» сайт, також є інформація про потерпілих, передає Depo.Донбас.

    Терористи «ДНР» звинуватили українські сили в артилерійському обстрілі території заводу.

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