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    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий

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    Будівля колишнього кінотеатру&nbsp;
    Будівля колишнього кінотеатру 

    Займання могло статися через дії бездомних людей

    У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька згоріла будівля колишнього кінотеатру «Донецьк». Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

    Зазначається, що пожежа сталася всередині будівлі. Дах повністю згорів і обсипався, звалилися бетонні перекриття. Вхід в кінотеатр перекритий, у будівлі чергує машина МНС.

    За інформацією ЗМІ, всередині знайдено тіло, імовірно, чоловіка.

    За однією з версій - займання сталося через дії бездомних людей.

    Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 квітня, в селі Слобідка (Острозький район Рівненської області) згоріла одноповерхова школа.

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    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
    В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
    Фото: Новини Донбасу

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