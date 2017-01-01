В окупованому Донецьку згорів кінотеатр, є загиблий
- Сьогодні, 02:47
-
Розсилка
Будівля колишнього кінотеатру
Займання могло статися через дії бездомних людей
У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька згоріла будівля колишнього кінотеатру «Донецьк». Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».
Зазначається, що пожежа сталася всередині будівлі. Дах повністю згорів і обсипався, звалилися бетонні перекриття. Вхід в кінотеатр перекритий, у будівлі чергує машина МНС.
За інформацією ЗМІ, всередині знайдено тіло, імовірно, чоловіка.
За однією з версій - займання сталося через дії бездомних людей.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 квітня, в селі Слобідка (Острозький район Рівненської області) згоріла одноповерхова школа.