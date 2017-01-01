В окупованому Криму ФСБ допитує першого заступника голови Меджлісу

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Наріман Джелялов

Джелялова викликали в Центр протидії екстремізму в Сімферополі

Першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова викликали в Центр протидії екстремізму в Сімферополі. Про це Крим.Реалії повідомив глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«Припущень може бути мільйон. Вийде – будемо знати напевно... Єдине, сказали, що хтось там якийсь донос, кляузу настрочив», – повідомив Смедляєв.

Наразі, за інформацією глави ЦВК Курултаю, сам Джелялов перебуває на території «Центру Е».

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

У квітні 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова. Світова спільнота висловила рішучий протест у зв'язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу відправив апеляцію до Верховного суду Росії, проте апеляційна інстанція підтвердила заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, вищого судового органу в структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій з протидії фінансуванню тероризму та расовій дискримінації.