  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В окупованому Криму ФСБшники затримали адвоката Полозова

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка
    Микола Полозов
    Микола Полозов

    Співробітники ФСБ везуть Полозова в управління для допиту

    Сьогодні співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі (окупований Крим) адвоката Миколу Полозова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

    «Адвоката Миколу Полозова затримали в Сімферополі співробітники ФСБ і везуть в управління для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова. Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, одразу після приїзду в готель на Сєрова його затримали», – написав він.

    Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

    Адвокат вважає, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.

    Читайте також

    У свою чергу Умеров припустив, що таким чином слідство намагається «вибити» адвоката зі справи і в подальшому додати нові звинувачення.

    Зазначимо, що Умерова звинуватили в екстремізмі та відкрили кримінальну справу. Слідство підозрює його в скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на «зміну територіальної цілісності РФ».

    Читайте також
    Микола Полозов Ільмі Умеров ФСБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ