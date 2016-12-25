В окупованому Криму ФСБшники затримали адвоката Полозова

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Микола Полозов

Співробітники ФСБ везуть Полозова в управління для допиту

Сьогодні співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі (окупований Крим) адвоката Миколу Полозова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Адвоката Миколу Полозова затримали в Сімферополі співробітники ФСБ і везуть в управління для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова. Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, одразу після приїзду в готель на Сєрова його затримали», – написав він.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Адвокат вважає, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.

У свою чергу Умеров припустив, що таким чином слідство намагається «вибити» адвоката зі справи і в подальшому додати нові звинувачення.

Зазначимо, що Умерова звинуватили в екстремізмі та відкрили кримінальну справу. Слідство підозрює його в скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на «зміну територіальної цілісності РФ».