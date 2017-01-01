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    В окупованому Криму ФСБшники знову проводять обшуки у кримських татар (ВІДЕО)

    • Сьогодні, 09:48
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    Марлен Мустафаєв
    Фото: Facebook
    Марлен Мустафаєв

    Марлена Мустафаєва доставили в Центр з протидії екстремізму

    В окупованому Криму повідомляють про проведення обшуку силовиками в будинку Марлена Мустафаєва. Про це у Facebook написав кримський активіст Осман Аріфм і журналіст Антон Наумлюк.

    Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Марлена Мустафаєва доставили в Центр з протидії екстремізму.

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    Наумлюк повідомляє, що силовики забрали ще кількох людей.

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    Відомо, що обшук проходить у селищі Кам'янка, неподалік Сімферополя. Силовики перекрили вулицю.

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