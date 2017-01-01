В окупованому Криму ФСБшники знову проводять обшуки у кримських татар (ВІДЕО)
- Сьогодні, 09:48
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Фото: Facebook
Марлен Мустафаєв
Марлена Мустафаєва доставили в Центр з протидії екстремізму
В окупованому Криму повідомляють про проведення обшуку силовиками в будинку Марлена Мустафаєва. Про це у Facebook написав кримський активіст Осман Аріфм і журналіст Антон Наумлюк.
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Марлена Мустафаєва доставили в Центр з протидії екстремізму.
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Наумлюк повідомляє, що силовики забрали ще кількох людей.
Відомо, що обшук проходить у селищі Кам'янка, неподалік Сімферополя. Силовики перекрили вулицю.