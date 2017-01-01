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    В окупованому Криму незаконно заарештовані 27 громадян України - МЗС

    • Сьогодні, 19:59
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    Окупований Крим
    Окупований Крим

    За даними МЗС, в Росії незаконно утримуються 17 українців

    У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що станом на сьогодні в анексованому Росією Криму незаконно утримуються 27 громадян України.

    «Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити», – сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

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    За її даними, також в Росії незаконно утримуються 17 українців.

    Беца також зазначила, що МЗС надіслало російській стороні понад 100 звернень і 200 дипломатичних нот щодо утримуваних Москвою українців.

    МЗС України неодноразово висловлювало Росії протест через порушення прав затриманих українців, зокрема з політичних мотивів. Слідчий комітет Росії заявляв, що має достатньо доказів провини громадян України, звинувачуваних в екстремізмі, диверсійній діяльності, шпигунстві.

    Джерело: Радіо Свобода

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