В окупованому Криму незаконно заарештовані 27 громадян України - МЗС
- Сьогодні, 19:59
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За даними МЗС, в Росії незаконно утримуються 17 українців
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що станом на сьогодні в анексованому Росією Криму незаконно утримуються 27 громадян України.
«Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити», – сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
За її даними, також в Росії незаконно утримуються 17 українців.
Беца також зазначила, що МЗС надіслало російській стороні понад 100 звернень і 200 дипломатичних нот щодо утримуваних Москвою українців.
МЗС України неодноразово висловлювало Росії протест через порушення прав затриманих українців, зокрема з політичних мотивів. Слідчий комітет Росії заявляв, що має достатньо доказів провини громадян України, звинувачуваних в екстремізмі, диверсійній діяльності, шпигунстві.
Джерело: Радіо Свобода