В окупованому Криму перенесли засідання у «справі Семени» на 28 лютого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Семена

Адвокат Еміль Курбедінов не зміг підготуватися до засідання – матеріали справи та документи були на комп'ютерах, вилучених під час обшуку

Підконтрольний Кремлю Залізничний райсуд Сімферополя 17 лютого переніс дату розгляду так званої «справи Миколи Семени» на 28 лютого 2017 року. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Попереднє засідання у справі Миколи Семени перенесли на 28 лютого через те, що адвокат Еміль Курбедінов не зміг підготуватися до засідання – матеріали справи та документи були на комп'ютерах, вилучених під час обшуку. Техніку повернули тільки сьогодні вранці (17 лютого – КР)», – зазначив Наумлюк.

Навесні 2016 року у Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Відносно Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати півострів.

7 грудня слідчий пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з 6 томів, адвокати починають вивчення матеріалу.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.

13 лютого 2017 року правозахисники українського Центру інформації з прав людини виступили з відкритим зверненням до громадськості у зв'язку з початком розгляду в суді справи кримського журналіста, автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени.

Збір підписів під відкритим документом наразі триває. Підписати звернення можна тут.