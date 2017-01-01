В окупованому Криму подорожчали продукти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На анексованому півострові продовжують зростати ціни

Вартість мінімального набору продуктів харчування в анексованому Криму на кінець грудня склала 3871,12 рублів (близько 1800 грн) у розрахунку на одну людину.

За місяць вартість цих продуктів зросла на 1%, а з початку року – на 2,6%. Такі дані опубліковані на сайті «Кримстату».

Вартість фіксованого набору споживчих товарів і послуг на півострові також подорожчала. У грудні вона склала 12 тис. 990,18 рублів (понад 5 тис. грн) у розрахунку на одну людину і з початку року зросла на 8,2%.

Як повідомлялось, стало відомо, скільки коштує Росії утримання окупованих Донбасу і Криму.

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.