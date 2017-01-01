В окупованому Криму подорожчали продукти
- Сьогодні, 13:44
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На анексованому півострові продовжують зростати ціни
Вартість мінімального набору продуктів харчування в анексованому Криму на кінець грудня склала 3871,12 рублів (близько 1800 грн) у розрахунку на одну людину.
За місяць вартість цих продуктів зросла на 1%, а з початку року – на 2,6%. Такі дані опубліковані на сайті «Кримстату».
Вартість фіксованого набору споживчих товарів і послуг на півострові також подорожчала. У грудні вона склала 12 тис. 990,18 рублів (понад 5 тис. грн) у розрахунку на одну людину і з початку року зросла на 8,2%.
Як повідомлялось, стало відомо, скільки коштує Росії утримання окупованих Донбасу і Криму.
Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.
Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.