В окупованому Криму поновлюються судові засідання у справі Чийгоза

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Ахтем Чийгоз

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня

Сьогодні, 16 січня, в окупованому Криму поновляться судові засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«16 січня о 9:30 продовжиться судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, обвинуваченого в організації масових заворушень біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року», – написав Смедляєв.

Нагадаємо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.

29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Адвокати Меджлісу кримськотатарського народу мають намір оскаржити рішення про заборону та визнання його екстремістською організацією.

Т.в.о. президента Freedom House Деніел Калінґерт заявив, що рішення про заборону Меджлісу є підтвердженням того, що в окупованому Криму відбуваються масові репресії щодо етнічної меншини, порушуються права людини.

Джерело: Крим.Реалії