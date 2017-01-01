В окупованому Криму посилилися репресії проти активістів - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еміль Курбедінов, правозахисник

З початку року десятки громадських активістів зазнали арештів, відсиділи від 5 до 15 діб у тюрмах

Адвокат Еміль Курбедінов, який захищає права кримчан на півострові, заявив, що в анексованому Криму посилилися репресії проти активістів. Про це він сказав на прес-конференції в Києві 1 червня.

«Жодного спаду тиску на громадських активістів ми не спостерігаємо. Навпаки, гайки закручуються, переслідування тривають, тиск на співтовариство зростає. З початку року буквально за три місяці десятки громадських активістів зазнали арештів, відсиділи від 5 до 15 діб у тюрмах. Вони виходили, і все одно приходили на обшуки, все одно приходили на суди, все одно знімали відео і представляли це громадськості. Все одно продовжували вести свою мирну громадянську боротьбу в тій формі, в якій вони бачать її», – розповів Курбедінов.

Він також зазначив, що вручення премії Front Line Defenders є не тільки визнанням діяльності кримських правозахисників, а й сигналом для Росії, якій вказують, що про переслідування активістів у Криму відомо в світі.

У 2017 році члени журі обрали 5 фіналістів з-поміж 142 номінантів із 56 країн; до фіналу потрапили правозахисники України, Нікарагуа, В'єтнаму, Південної Африки та Кувейту.

З моменту анексії Криму Росією Еміль Курбедінов захищає представників переслідуваної меншини кримських татар, активістів громадянського суспільства та журналістів. Він також реагує на екстрені виклики та документує порушення прав людини під час рейдів і обшуків у будинках кримських активістів.

У січні 2017 року Курбедінова затримали, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Районний суд визнав його винним у «пропаганді екстремістських організацій» і засудив до десяти днів арешту.

.

Джерело: Крим.Реалії