В окупованому Криму Росія за тривогою підняла військові частини

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Близько 3 тис. військових, більше тисячі одиниць озброєння, військової та спецтехніки

Росія підняла за тривогою низку з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській Республіці Дагестан та окупованому Криму. Як повідомляє штаб Південного військового округу, частини підняли з метою раптової перевірки бойової готовності, передає «Інтерфакс».

«Підняті за тривогою з'єднання і військові частини здійснять марші на зазначені полігони для виконання навчально-бойових завдань. На маршрутах відбудеться відпрацювання ввідних з відбиття нападу умовного противника й орієнтування в незнайомих районах. На полігонах військовослужбовці виконають завдання з відпрацювання тактичних дій і проведуть навчальні стрільби», – сказано в повідомленні прес-служби.

До вирішення завдань у рамках раптової перевірки залучено близько трьох тисяч військовослужбовців, більше тисячі одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і бронетранспортери БТР-82А.

Зазначається, що «раптовість контролю стану бойової готовності є важливою формою вивчення реального стану справ у військах».

Як повідомлялося, Росія «закриє» небо над окупованим Кримом смертельними «Буками».