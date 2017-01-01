В окупованому Криму силовики після допиту відпустили активіста

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Кримський активіст Риза Ізетов

Під час обшуку у будинку активіста вилучили планшет і телефон

Кримські силовики відпустили громадського активіста Ризу Ізетова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Ізетова Ризу відпустили. Обшук і опитування проводилися з приводу зниклого в 2016 році якогось Меметова, котрого підозрюють в участі в незаконному бандформуванні. Ізетов відповідати на запитання слідчого відмовився, адвоката до нього так і не пустили», – написав він.

Журналіст також повідомив, що під час обшуку у будинку активіста вилучили планшет і телефон, обіцяли повернути після експертизи.

«Це вже щонайменше другий випадок обшуку, пов'язаний зі справою зниклого Меметова. За іншою інформацією, їх було набагато більше, але учасники бояться про них розповідати», – зазначив Наумлюк.

Як повідомлялося, сьогодні вранці до будинку громадського активіста Ризи Ізетова в анексованому Криму прийшли з обшуками. Обшуки тривали до 9-ї години ранку, після чого Ізетова забрали силовики.