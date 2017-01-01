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    В окупованому Криму силовики з автоматами ловлять переселенців з Донбасу

    • Сьогодні, 08:56
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    Російські силовики в Криму
    Російські силовики в Криму

    Російська окупаційна влада депортує переселенців назад на Донбас

    На дачному масиві під Севастополем (окупований Крим) Нахімовський райвідділ поліції спільно з ГІБДД проводить спецоперацію з виявлення і затримання нелегалів з Донецька і Луганська. Про це повідомляє кримський сайт «Примечания» з посилання на джерело, близьке до російських правоохоронних органів.

    На всіх дорогах, що ведуть в дачний масив з боку Лабораторного шосе і траси на Сапун-гору, чергують автоматники в балаклавах, стоять екіпажі ДАІ.

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    Приводом для спецоперації, за даними джерел, стали скарги місцевих жителів на почастішання випадків крадіжки електроінструменту і інших цінних речей з дачних будівель. Відомо, що цей та інші дачні масиви в околицях Севастополя вже третій рік є притулком для вимушених переселенців з районів бойових дій на Донбасі.

    Як повідомляють джерела, виявлених переселенців чекає депортація з окупованого Криму на Донбас через кордон між материковою Росією і Донбасом в Ростовській області. 

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