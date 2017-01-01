В окупованому Криму силовики з автоматами ловлять переселенців з Донбасу
- Сьогодні, 08:56
-
Розсилка
Російська окупаційна влада депортує переселенців назад на Донбас
На дачному масиві під Севастополем (окупований Крим) Нахімовський райвідділ поліції спільно з ГІБДД проводить спецоперацію з виявлення і затримання нелегалів з Донецька і Луганська. Про це повідомляє кримський сайт «Примечания» з посилання на джерело, близьке до російських правоохоронних органів.
На всіх дорогах, що ведуть в дачний масив з боку Лабораторного шосе і траси на Сапун-гору, чергують автоматники в балаклавах, стоять екіпажі ДАІ.
Приводом для спецоперації, за даними джерел, стали скарги місцевих жителів на почастішання випадків крадіжки електроінструменту і інших цінних речей з дачних будівель. Відомо, що цей та інші дачні масиви в околицях Севастополя вже третій рік є притулком для вимушених переселенців з районів бойових дій на Донбасі.
Як повідомляють джерела, виявлених переселенців чекає депортація з окупованого Криму на Донбас через кордон між материковою Росією і Донбасом в Ростовській області.