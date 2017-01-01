В окупованому Криму силовики затримали близько 10 кримських татар

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Російські силовики влаштували обшук у кримських татар

Російські силовики увірвалися з обшуком у будинок Марлена Мустафаєва

Сьогодні, 21 лютого, в окупованому Криму, в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка, російські силовики затримали близько десяти кримських татар. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Серед тих, кого затримали з місця обшуку у Мустафаєва – Осман Аріфм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Ізетов Різа, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаєв та інші. Всього близько 10 людей. Перед цим співробітники поліції по мегафону оголосили, що учасники зібрання порушують законодавство про проведення масових заходів», – написав Наумлюк.

Він додав, що самого Мустафаєва відвезли в «Центр Е» (Центр боротьби з екстремізмом російського ФСБ в Криму).

«Удома дружина, матір Марлена і маленька дитина 4 місяців. Мустафаєва затримали по дорозі на роботу», – зазначив Наумлюк.

Раніше повідомлялося, що російські силовики у Сімферополі проводять обшуки у кримських татар.