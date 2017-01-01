В окупованому Криму суд залишив під арештом «диверсанта» Сулейманова

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Редван Сулейманов

Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою одного з так званих «кримських диверсантів» Редвана Сулейманова. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Одного з «кримських диверсантів» Редвана Сулейманова Верховний суд залишив під вартою до 30 січня 2017 року. Апеляційна скарга відхилена, рішення про продовження арешту залишено в силі», - написав він.

Журналіст нагадав, що російські окупанти звинувачують Сулейманова «в співучасті неправдивого повідомлення про теракт із загальним збитком в 3 мільйони рублів». «Поки що з іншими «диверсантами» слідство його не пов'язує», - додав він.

Наумлюк також повідомив, що фотозйомка на процесі була заборонена без вказівки причин.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт затриманому влітку в Криму Сулейманову до 30 січня 2017 року.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку до його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й аеропорті місце для закладення вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», що нібито готували теракти на півострові. Цьому передували триденні блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду й виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви й називає їх «провокацією» російських спецслужб.