В окупованому Криму тарифи на тепло привели до російських стандартів: рахунки зросли на 166%

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Міська влада окупованого Севастополя прийняла 18 нових нормативів споживання комунальних послуг

Починаючи з січня, мешканці окупованого Севастополя почали отримувати рахунки за теплопостачання, які зросли на 166%, пише місцеве видання «Новости Севастополя».

Голова департамента міського господарства окупаційної адміністрації міста Андрій Чибісов повідомив, що в кінці минулого року були розроблені і прийняті 18 нових нормативів споживання комунальних послуг для «різних видів житлового фонду. «До цього використовувалися нормативи споживання, розроблені ще при Україні, там практично не було диференціації і нормативу споживання було всього два», - зазначив Чибісов.

Чибісов підтвердив, що для мешканців 843 багатоквартирних будинків оплата теплопостачання збільшилася на 166%. «В багатоповерхових будинках обсяг плати зріс суттєво», - визнав представник окупаційної влади.

Нагадаємо, в захопленому росіянами Криму продовжують зростати ціни. У січні вартість мінімального набору продуктів харчування склала 3871,12 рублів (близько 1800 грн) у розрахунку на одну людину.

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів.